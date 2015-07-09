全球金市：金价从四个月低点攀升，因中国股市强劲反弹

* 美联储称升息前需要看到更多经济复苏证据

* 中国股市在本周大跌后强劲反弹

路透纽约/伦敦7月9日 - 金价周四攀升，从昨日触及的四个月低点回升，因中国股市强劲反弹，缓和了对主要黄金消费国－中国市场颓势扩大的担忧。但美元走强限制了黄金的涨幅。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。 会议记录发布后，金市走势迟滞。

在1910 GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,160.96美元，周三盘中触及四个月最低1,146.75美元，较关键支撑水准年内低位仅高数美元。

8月美国期金 收低0.4%，报每盎司1,159.20美元。

“表现疲弱，没有吸引到什么需求，”商品投资公司LOGIC Advisors联席创办人Bill O'Neill表示，“没有有说服力的入市理由，需求方面也有疑虑。”

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

交易商也在等待希腊危机的消息。据意大利财经日报Il Sole 24 Ore周三版报导，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对挽救希腊免于破产的可能性表示怀疑，当被问到希腊问题能否结束时称，德拉吉表示，“我不知道，这次真的很难。”

现货银 上升1.8%，至每盎司15.40美元。

现货钯金 下挫2.5%，至每盎司634.72美元，现货铂金 跌0.7%，报1,022.50美元。(完)

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