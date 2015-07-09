全球金市：金价从四个月低点攀升，因中国股市强劲反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美联储称升息前需要看到更多经济复苏证据
* 中国股市在本周大跌后强劲反弹
路透纽约/伦敦7月9日 - 金价周四攀升，从昨日触及的四个月低点回升，因中国股市强劲反弹，缓和了对主要黄金消费国－中国市场颓势扩大的担忧。但美元走强限制了黄金的涨幅。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。 会议记录发布后，金市走势迟滞。
在1910 GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,160.96美元，周三盘中触及四个月最低1,146.75美元，较关键支撑水准年内低位仅高数美元。
8月美国期金 收低0.4%，报每盎司1,159.20美元。
“表现疲弱，没有吸引到什么需求，”商品投资公司LOGIC Advisors联席创办人Bill O'Neill表示，“没有有说服力的入市理由，需求方面也有疑虑。”
中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。
交易商也在等待希腊危机的消息。据意大利财经日报Il Sole 24 Ore周三版报导，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对挽救希腊免于破产的可能性表示怀疑，当被问到希腊问题能否结束时称，德拉吉表示，“我不知道，这次真的很难。”
现货银 上升1.8%，至每盎司15.40美元。
现货钯金 下挫2.5%，至每盎司634.72美元，现货铂金 跌0.7%，报1,022.50美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”