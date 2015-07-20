全球金市：现货金触及五年多低位，因美联储升息预期升温

金价周五跌破1,140美元的支撑位之后，卖压加大；上周金价下跌近3%，为3月以来最大周线跌幅。

美国消费者物价6月连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。

中国人民银行17日公布的数据显示，截至2015年6月底，中国黄金储备规模为5,331万盎司，折合1,658吨，较2009年4月底以来的规模增加了604吨。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示，“不管数量如何，无可否认的事实是，过去18个月来中国大幅放缓了黄金购买，因经济放缓与打击炫富消费影响了黄金消费。”

现货铂金 仍在每盎司1,000美元以下，周五自2009年以来首次跌破该水平，折射出供应增长与首饰和汽车行业需求放缓。

美国8月期金 跌0.1%，报每盎司1,130.50美元。(完)

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