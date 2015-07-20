全球金市：现货金触及五年多低位，因美联储升息预期升温

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
金价周五跌破1,140美元的支撑位之后，卖压加大；上周金价下跌近3%，为3月以来最大周线跌幅。
美国消费者物价6月连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。
中国人民银行17日公布的数据显示，截至2015年6月底，中国黄金储备规模为5,331万盎司，折合1,658吨，较2009年4月底以来的规模增加了604吨。
INTL FCStone分析师Edward Meir表示，“不管数量如何，无可否认的事实是，过去18个月来中国大幅放缓了黄金购买，因经济放缓与打击炫富消费影响了黄金消费。”
现货铂金 仍在每盎司1,000美元以下，周五自2009年以来首次跌破该水平，折射出供应增长与首饰和汽车行业需求放缓。
美国8月期金 跌0.1%，报每盎司1,130.50美元。(完)
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(编译 许娜/李春喜 审校 白云/张若琪)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-