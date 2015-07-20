全球金市：金价急挫至五年低位，亚洲交易时段出现小规模闪崩

* 金价一度急跌逾4%，至1,088美元

* 铂金和钯金重挫至数年低位

* 上海金交所成交量巨大

路透纽约/伦敦7月20日 - 金价周一急跌超过4%，至五年低位，因在亚洲交易时段早盘，上海和纽约市场突然遭遇一波抛售，引发一次小规模闪崩，使金市数年来最大规模的抛售雪上加霜。

上海金价所周一开盘后不久，在一分钟内出现了一波卖出指令，使交投最活跃的美国期金合约 急跌48美元，至2010年2月以来最低每盎司1,080美元。

在两分钟的时间里，估计有33吨、价值13亿美元的黄金在上海和纽约金市易手。由于日本休市，市场缺乏流动性，使跌势加速。

猛烈的抛售导致芝加哥商业交易所(CME)熔断机制在周日接近0130 GMT时的一分钟内两次被触发。

抛售的确切原因尚不得而知，但交易商和分析师认为，此次市场异动是高频算法交易和止损抛售所致。

“这只是一小撮空头抛售，交易的另一端没有人接盘，” 法国兴业银行的分析师Robin Bhar说。

纽约尾盘，金价缩减部分跌幅，但最新的一波跌势将过去10年牛市所累计的涨幅抹去了一半，使金价重回一关键技术水准，并可能跌向1,000美元。

最新一轮抛售覆盖的范围很广，将凸显出金市前景正在逐步恶化，因美元走强，且投资者为美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息作准备。

美元指数触及三个月高位，使美元计价黄金对持有其他货币的投资者而言更昂贵。

中国政府上周五公布，过去六年黄金储备的增幅远低于预期。

1954 GMT，现货金 急跌2.8%，报每盎司1,102.05美元，连跌第六日，盘中触及2010年3月以来最低1,088.05美元。

美国8月期金 收跌2.2%，报每盎司1,106.80美元。

从技术面看，跌穿1,130美元支撑位使黄金十分疲弱。短期来看，支撑位在1,085和1,050美元，澳新银行说。

上海和纽约金市成交量巨大。路透数据显示，上海金交所一指标合约成交330万口，周五成交量不到2.7万口。周一前，7月日成交均值不到3万口。

现货铂金 连跌第五日，在急跌5%，触及六年半低位942.49美元后缩减跌幅，今日下跌的原因是供应过剩、需求不振和金价走疲刺激了投机客抛售。

现货钯金 盘中下跌3.4%，至2012年10月以来最低593美元，后缩减部分跌幅至下跌1.3%，报每盎司606美元。

现货银 回落0.7%，报每盎司14.76美元。(完)

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