全球金市：金价徘徊在五年低点附近，关注上海黄金交易所动态

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国8月期金 下跌0.7%，至每盎司1,099美元。
流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万口或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。
随着美国升息预期推高美元，投资者越来越没有理由持有黄金作为避险资产。
此轮跌势已令黄金将过去10年创纪录牛市行情所录涨幅回吐一半，来到重要的技术水准，并可能跌向每盎司1,000美元。
由于金价暴跌，芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周日晚间曾两次暂停美国期金交易，每次暂停20秒。
金价重挫拖累大型黄金矿商股价连续第三天急跌，Barrick Gold 受挫最重，在纽约证券交易所(NYSE)上市股票下跌逾10%，创1989年以来最低。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”