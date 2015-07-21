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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 09:12 BJT

全球金市：金价徘徊在五年低点附近，关注上海黄金交易所动态

美国8月期金 下跌0.7%，至每盎司1,099美元。

流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万口或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。

随着美国升息预期推高美元，投资者越来越没有理由持有黄金作为避险资产。

此轮跌势已令黄金将过去10年创纪录牛市行情所录涨幅回吐一半，来到重要的技术水准，并可能跌向每盎司1,000美元。

由于金价暴跌，芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周日晚间曾两次暂停美国期金交易，每次暂停20秒。

金价重挫拖累大型黄金矿商股价连续第三天急跌，Barrick Gold 受挫最重，在纽约证券交易所(NYSE)上市股票下跌逾10%，创1989年以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/许娜；审校 徐文焰/李爽)

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