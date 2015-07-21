全球金市：金价虽止跌持稳，但人气依旧偏空

金价在周一录得2013年9月来最大跌幅后，目前在略高于1,100美元关键支撑位的上方交投，交易商和分析师称，若跌破此位，可能导致金价进一步下挫。

“目前，这明显意味着黄金的看空人气依然存在，”华侨银行分析师Barnabas Gan表示，“我仍认为金价有更多下行风险。”他预计金价到年底时报1,050美元。

美国升息前景是黄金下跌的主要推动力，此外主要消费国中国和印度需求低迷也打压金价。

0616 GMT，现货金 上升0.4%至每盎司1,101.29美元，此前一度低见1,096.65美元。金价周一曾跌至2010年3月来最低1,088.05美元。

美国8月期金 下滑0.5%至1,101.80美元。

流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万口或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。

随着美国升息预期推高美元，投资者越来越没有理由持有黄金作为避险资产。

此轮跌势已令黄金将过去10年创纪录牛市行情所录涨幅回吐一半，来到重要的技术水准，并可能跌向每盎司1,000美元。

但辉立期货分析师Howie Lee认为，金价周二不大可能再次大幅下跌。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量降至22,327,678.15盎司，创2008年8月来最低。 (完)

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