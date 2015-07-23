全球金市：金价在接近五年低位处徘徊，抛压持续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
黄金下跌加剧，周一曾大跌4%，上海黄金交易所巨大的交投量加剧了跌势。此前亚洲早盘时段，纽约投资者在四秒内抛售价值逾5亿美元的黄金。
美国8月期金 上涨0.2%，报每盎司1,093.10美元，此前连续10个交易日下跌。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三的黄金持仓降至22,097,657.77盎司，为2008年8月以来最低，因始于上周的外流仍在继续。
美国6月成屋销售升至近八年半高位，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍走在今年稍晚升息的道路上。
钯金空仓创下纪录高位，因市场的全面疲软蔓延至贵金属。部分分析师认为钯金跌至三年半低点有些过头，供应短缺将帮助价格反弹。
希腊总理齐普拉斯周三试图遏制党内的反对力量，稍晚议会将对债权人要求的第二轮改革方案进行投票，这是开始谈判救助协议的前提。 (完)
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(编译 刘秀红/李春喜 审校 张涛/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”