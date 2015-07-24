全球金市：金价在接近五年低位处徘徊，或录得九个月来最大周线跌幅

金价周一放量重挫3.3%，创2013年9月以来最大单日跌幅。本周跌势加剧。

全球金市还未从周一暴跌中缓过神来，香港和纽约的交易商均指此轮跌势的幕后推手另有其人，并努力揭开神秘卖家的身份。

上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。

部分分析师称，美联储可能在9月升息，之后还可能在12月再度升息。这意味著作为无息资产的黄金将面临更大的下行风险。

从技术面上来说，金价可能将在略低于当前价位处暂时获得支撑，但仍可能跌破1,000美元，为2009年以来首见。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持金量连续第六天下降，至2,201万盎司，为2008年8月以来最低。

美国8月期金 下跌0.4%，至每盎司1,089.40美元。(完)

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