全球金市：金价在接近五年低位处徘徊，或录得九个月来最大周线跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
金价周一放量重挫3.3%，创2013年9月以来最大单日跌幅。本周跌势加剧。
全球金市还未从周一暴跌中缓过神来，香港和纽约的交易商均指此轮跌势的幕后推手另有其人，并努力揭开神秘卖家的身份。
上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。
部分分析师称，美联储可能在9月升息，之后还可能在12月再度升息。这意味著作为无息资产的黄金将面临更大的下行风险。
从技术面上来说，金价可能将在略低于当前价位处暂时获得支撑，但仍可能跌破1,000美元，为2009年以来首见。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持金量连续第六天下降，至2,201万盎司，为2008年8月以来最低。
美国8月期金 下跌0.4%，至每盎司1,089.40美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 徐文焰/张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。