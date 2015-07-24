全球金市：金价从五年半低点攀升，因美股扩大跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 现货金势将创3月来最差周度表现
* 全球最大黄金ETF持金量接近七年低点
* 关注下周美联储货币政策会议
路透纽约/伦敦7月24日 - 金价周五盘中一度大跌逾1%至2010年初来最低，但之后转升，因美元下滑及美股扩大跌幅，但金价本周势将创3月来最大周度跌幅。
现货金 盘中触及2010年2月来最低的1,077.00美元，但1847 GMT，现货金升0.5%，报1,096.29美元。
美国8月期金 跌0.8%，报1,085.50美元。
“股市扩大了跌幅，美元回吐了一些稍早的涨幅，”High Ridge Futures金属交易部门董事David Meger谈及尾盘金价反弹的原因时表示。
金价在周一亚洲交易时间重挫逾3%后一直承压。周一金价单日跌幅为约两年最大，纽约和上海市场均放量下挫。
今年金价还受到对美联储将在近十年来首次升息的预期拖累。
美联储将在7月28-29日举行下次货币政策会议。
美元指数 缩减涨幅，欧元兑美元 下滑，因德国和欧元区数据不佳。美股尾盘也扩大跌幅。
因金价本周大跌，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量周四连续第六日减少，报684.6吨，为2008年9月来最低。本周该基金持金量降幅可能为5月初来最大。
现货银 回落0.2%，报14.62美元。现货铂金 上扬0.6%，报981.74美元。现货钯金 升1.1%，报621.5美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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