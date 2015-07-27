全球金市：金价连跌三日略高于逾五年低点，关注美联储会议

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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上周自周一开始纽约和上海黄金成交量巨大，金价下跌逾3%，最低跌至1,077美元，为2010年2月以来最低。
美国8月期金 上涨0.9%，报每盎司1,095.10美元。
路透周五公布调查结果显示，今年底前金价料走势困顿，要到2016年才会中止连跌三年走势；由于市场预期美国利率走高，金价已跌至五年新低。
全球最大黄上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 上周五持仓连降第七日至2,187万盎司，为2008年9月以来最低。
美国政府周五公布的数据显示，7月21日止当周，美国投机客至少自10年来首次转为看空美国期金，因上海和纽约的投资者卖盘引发多年来幅度最大的下跌。
国际货币基金组织(IMF)数据显示，上月德国削减黄金储备2.395吨，俄罗斯和哈萨克斯坦则继续增加黄金储备。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李春喜; 审校 张若琪/李婷仪)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(