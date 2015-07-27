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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 09:20 BJT

全球金市：金价连跌三日略高于逾五年低点，关注美联储会议

上周自周一开始纽约和上海黄金成交量巨大，金价下跌逾3%，最低跌至1,077美元，为2010年2月以来最低。

美国8月期金 上涨0.9%，报每盎司1,095.10美元。

路透周五公布调查结果显示，今年底前金价料走势困顿，要到2016年才会中止连跌三年走势；由于市场预期美国利率走高，金价已跌至五年新低。

全球最大黄上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 上周五持仓连降第七日至2,187万盎司，为2008年9月以来最低。

美国政府周五公布的数据显示，7月21日止当周，美国投机客至少自10年来首次转为看空美国期金，因上海和纽约的投资者卖盘引发多年来幅度最大的下跌。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，上月德国削减黄金储备2.395吨，俄罗斯和哈萨克斯坦则继续增加黄金储备。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李春喜; 审校 张若琪/李婷仪)
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