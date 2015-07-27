全球金市：金价接近五年半低位，因预期美联储将在短期内升息

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 上周金价连跌第五周，为2012年以来最长跌势
* 美联储将在周二和周三举行政策会议，料将发出更多升息的信号
* 中国股市急跌
路透纽约/伦敦7月27日 - 金价周一走低，接近上周触及的1,100美元之下的五年半低位 ，因预期美国将在短期内升息，市场被看空基调牢牢控制。
交易商称，尽管市场聚焦美国货币政策，但中国股市录得2007年以来最大单日跌幅，投资者为弥补损失而被迫卖出黄金也加剧了金市的抛售。
1920 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,092.36美元，上周连跌第五周，为2012年底以来最长跌势。
与之相对照，美国8月期金 收涨1%，报每盎司1,096.40美元，受助于空头回补，周五晚些时候公布的数据显示，截至7月21日当周，美国投机客至少10年来首次转为看空Comex黄金期货。
“市场收复部分失地，”券商RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
本周，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行为期两日的政策会议，会上决策者可能会发出更多可能在今年稍后升息的信号。
“最可能的结果是，美联储声明的措辞将会强调，美国经济在支持今年升息的轨道上，”瑞穗银行在一份报告中称。
美元指数 周一回落0.8%，因美股和美国公债收益率走低。尽管如此，金价仍然走低。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量连续第七日减少，降至2008年9月来最低2,187万盎司。
其他贵金属方面，现货钯金 急跌1.9%，报每盎司610.50美元。现货铂金 跌0.2%，报每盎司980.25美元。现货银 回落0.6%，报每盎司14.56美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开