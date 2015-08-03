全球金市：金价维持颓势，7月创下两年来最大月度跌幅

美国政府周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理7月28日当周维持COMEX黄金的净空仓。这表明最近从金市大批撤资并不只是条件反射。

全球最有影响力的黄金投资者之一--对冲基金经理John Paulson表示，经过上月暴跌后，金价目前处于适当水准。

美国铸币局数据显示，美国鹰金币销量跳升至两年多高位，因金价下跌在美国掀起了购买热潮。

亚洲方面，上周黄金需求基本上没有增强，因为许多潜在买家预计金价还将下跌。这使得亚洲黄金溢价持稳。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)发言人Manzini Zungu称，该组织周日拒绝了黄金生产商提出的加薪至多17%建议。(完)

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