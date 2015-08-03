全球金市：金价受美元走强拖累走低，7月创两年来最大月跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 现货金逼近五年半低位，7月急跌7%
* 如果美国非农就业报告强劲，可能向金市进一步施压
* 现货银下跌，接近上月触及的六年低位
路透纽约/伦敦8月3日 - 金价在7月录得两年来最大月跌幅后周一继续走低，因美元走强。投资者密切关注美国经济指标以寻找美联储升息时机的线索。
1902 GMT，现货金 跌0.9%，报每盎司1,086.06美元，在7月24日触及五年半最低1,077美元。
黄金7月累积下跌近7%，为2013年6月以来最大月跌幅，且上周连跌第六周，为1999年以来最长跌势。
美国12月期金Ccv1>收跌0.5%，报每盎司1,089.40美元。
贵金属跟随汤森路透核心商品CRB指数 跌势，后者下跌至12年低位，几乎尽数抹去了长达10年的商品市场“超级周期”期间累积的涨幅。投机客周一在商品市场释出更多卖盘，之前公布的数据显示，中国制造业状况恶化，回落至两年来最低水平。
“美元今日重拾升势，重压所有商品价格，”三菱商事的分析师Jonathan Butler表示。
“美国经济数据是目前的焦点，重中之重是本周稍后出炉的非农就业报告。”
美元指数上扬0.1%，在数据显示，美国6月费者支出录得四个月来最小增幅后缩减部分涨幅。另外，7月国制造业活动扩张的步伐放缓。
投资者一直密切关注美国经济数据，因其可能影响美国升息的时间。周五公布的非农就业报告将是关注焦点。
工业贵金属受创程度大于黄金。
现货铂金 急跌2.6%，报每盎司955.74美元，7月下跌8.7%，为10个月来最大月跌幅。现货钯金 回落2.3%，收报每盎司595.25美元，接近2012年10月以来最低。
现货银 劲挫2.2%，报每盎司14.44美元，接近上月触及的六年低位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”