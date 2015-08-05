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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 09:07 BJT

全球金市：金价胶着于数年低位附近，因美联储官员谈话支持9月升息

华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。

作为无息资产，黄金受到美联储升息前景的打压。

美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，给陷于苦苦挣扎的制造业带来希望迹象。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量进一步下降至2,156万盎司，为2008年9月以来最低。

珀斯铸币厂(Perth Mint)7月黄金销量创下九个月高位，因金价跌至2010年以来最低吸引了买家。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 龚芳/张若琪)

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