全球金市：金价胶着于数年低位附近，因美联储官员谈话支持9月升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。
作为无息资产，黄金受到美联储升息前景的打压。
美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，给陷于苦苦挣扎的制造业带来希望迹象。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量进一步下降至2,156万盎司，为2008年9月以来最低。
珀斯铸币厂(Perth Mint)7月黄金销量创下九个月高位，因金价跌至2010年以来最低吸引了买家。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”