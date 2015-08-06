全球金市：金价因美元走软小涨，交易商静待美国就业报告

* 在周五美国非农就业报告公布前，金价陷于狭窄区间内

* 美元兑欧元走软

* 美国上周初请失业金人口增幅小于预期

路透纽约/伦敦8月6日 - 金价周四小涨，因美元走软，且全球股市重挫，交易商静待被视为美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时间决定性因素的美国非农就业报告。

美国非农就业报告将于周五公布，一项路透调查显示，经济学家预计7月就业岗位增加22.3万个，追平6月增幅。

1759 GMT，现货金 上扬0.5%，报每盎司1,090.11美元。金价一度跌穿了位于1,100美元的重要技术支撑位，之前7月底的一波深跌拖累金价触及2010年2月以来最低1,077美元。

美国12月期金 攀升0.4%，收报每盎司1,090.10美元。

美元指数 走低。疲弱业绩拖累股市下挫。

“今天金市出现温和的盘整涨势，”商品投资公司LOGIC Advisors的联席创始人Bill O'Neill表示。

“美元小跌，股市被不安情绪笼罩。”

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人口增幅小于预期。

有关美联储可能在9月升息的预期本周升温，因亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示，除非美国经济状况“严重恶化”，否则将支持在下月升息。

但美联储理事鲍威尔则表示，决策者尚未决定是否在下月升息，并指出，近期公布的就业数据越发喜忧参半。

“中期来看，公债收益率攀升、新兴市场货币崩跌，缺乏避险需求且美元可能因美国升息预期而进一步走强，市场上听不到任何对金市有利的消息，”丹麦盛宝银行的高级经理Ole Hansen表示。

其他贵金属方面，现货钯金 上扬1.1%，报每盎司597.25美元。现货铂金 攀升0.4%，报每盎司951美元，离本周稍早触及的六年半低位不远。现货银 上涨1%，报每吨14.67美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化