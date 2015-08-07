全球金市：金价或连跌第七周创1999年来最长连跌期，聚焦美就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。
这为美联储今年升息提供了更多理由，进而打压无息资产黄金。分析师表示，美联储最早可能在下月升息。
现在，升息的关键可能在于今日稍晚出炉的美国非农就业报告。路透调查访问的分析师预计，美国7月非农就业岗位料增加22.3万个，增幅与6月持平。
本周有关美联储可能在9月升息的预期升温，因亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”