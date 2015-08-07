全球金市：金价或连跌第七周创1999年来最长连跌期，聚焦美就业数据

上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。

这为美联储今年升息提供了更多理由，进而打压无息资产黄金。分析师表示，美联储最早可能在下月升息。

现在，升息的关键可能在于今日稍晚出炉的美国非农就业报告。路透调查访问的分析师预计，美国7月非农就业岗位料增加22.3万个，增幅与6月持平。

本周有关美联储可能在9月升息的预期升温，因亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金