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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 09:07 BJT

全球金市：金价接近三周高位，因人民币贬值拖累股市走软

近期经济数据持续低迷，中国周二宣布人民币贬值，给全球金融市场带来巨震。美国国会议员谴责此次人民币贬值将使中国得到不公平的出口优势。

但人民币贬值不大可能分散美国联邦储备理事会(美联储)对国内经济的关注。美国经济看来对加息的准备已经越来越充分。

而美联储升息可能会限制无息资产--黄金的上涨潜力。

汤森路透GFMS的计算显示，美国第二季金饰进口增速为近三年来最低，同期银饰进口则创一年多来最大增幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 张荻/张涛)

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