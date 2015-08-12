全球金市：金价接近三周高位，因人民币贬值拖累股市走软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
近期经济数据持续低迷，中国周二宣布人民币贬值，给全球金融市场带来巨震。美国国会议员谴责此次人民币贬值将使中国得到不公平的出口优势。
但人民币贬值不大可能分散美国联邦储备理事会(美联储)对国内经济的关注。美国经济看来对加息的准备已经越来越充分。
而美联储升息可能会限制无息资产--黄金的上涨潜力。
汤森路透GFMS的计算显示，美国第二季金饰进口增速为近三年来最低，同期银饰进口则创一年多来最大增幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 张荻/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”