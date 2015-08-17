全球金市：金价因美国数据疲弱上扬，对中国的谨慎情绪犹存

* 美国数据公布后，美元指数回吐早盘的涨幅

* Paulson & Co削减所持最大黄金上市交易基金的份额

* 美联储周三公布会议记录

路透纽约/伦敦8月17日 - 金价周一上涨，在录得三个月来最大周度涨幅后继续攀升，受助于美国数据弱于预期，以及围绕人民币贬值的不确定性犹存。

金价上周攀升至7月中以来最高，之前中国政府安排人民币小幅贬值，因分析师臆测人民币走软可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟预计的升息。

1902 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,116.40美元。美国12月期金 收高0.5%，报每盎司1,118.40美元。

对美联储将在年内升息的预期提振美元，打压金价上月跌至五年半低位1,077美元，因升息将增加持有黄金的机会成本。

升息的时机取决于美国经济数据的表现。今日公布的数据显示，纽约联邦储备银行8月制造业指数降至2009年以来最低。数据公布后不久，美元走软，金价上扬。

“今日上午9月升息的可能性从近50%下降至约40%，”德国商业银行的分析师Carsten Fritsch说，“我们预计在首次升息前金价上行仍将受限，我们预计联储将在9月升息。首次升息后不久，金价应开始上涨。”

美联储将在周三公布7月会议记录，投资者将从中寻找联储升息计划的线索。

中国人民币企稳让市场松了口气，这扶助欧洲股市在录得六周来最大单周跌幅后反弹，但对人民币贬值影响的忧虑继续支撑金市。

对冲基金Paulson & Co上周五向监管机构提交的一份文件显示，第二季该基金削减了所持最大黄金上市交易基金的份额。

巴克莱资本的一份报告显示，在8月11日当周，对冲基金和货币基金经理削减其COMEX黄金合约的净空头头寸，但空头仓位仍十分“拥挤”。

现货银 上扬0.7%，报每盎司15.32美元。现货铂金 涨0.4%，报每盎司992.50美元。现货钯金 跌0.6%，报每盎司612美元。(完)

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