全球金市：金价窄幅波动，静待美联储会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们猜测从现在到美联储会议前，黄金将会承压。但我们预计美联储采取行动后，多数大宗商品市场会上涨，因为投资者应当开始消化首次升息后联储维持政策不变的预期，因此促使美元自高点回落。”
0607 GMT，现货金 持平，报每盎司1,117.75美元，延续周二的低迷表现。
美国12月期金 变动不大，报每盎司1,117.30美元。
楼市复苏、就业市场走强和其他乐观的经济信号暗示，美联储今年将会升息。
但一些分析师说，在中国上周贬值人民币之后，首次升息后美联储可能采取渐进的方式。
ScotiaMocatta的分析师认为，技术图表暗示，黄金可能有潜力测试上周所及三周高点1,126美元，然后是1,137美元。
现货铂金 下滑0.4%，报每盎司986.80美元，钯金 跌近1%，报589.22，均距离近来触及的多年低点不远。
现货银 上涨0.1%，报每盎司14.88美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王洋/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”