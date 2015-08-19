全球金市：金价触及一个月高位，因美联储暗示9月升息机率下降

* 市场认为美联储会议记录暗示不可能在9月升息

* 会议记录公布后，美元下跌0.7%

路透纽约/伦敦8月19日 - 金价周三延续升势，触及一个月高位，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录暗示，9月升息的可能性降低，美元受累走低。

美联储7月会议记录显示，决策者仍担忧低通胀和全球经济疲弱对做出升息承诺构成的风险过大，尽管就业市场状况不断改善使联储升息的可能性进一步增加。

“很显然，金市多头认为9月升息的可能性已不复存在，成长和汇率风险是下一道障碍，”RJO Futures的高级市场策略师Phillip Streible表示。

1855 GMT，现货金 上扬1%，报每盎司1,128.66美元，盘中触及一个月高位1,131.90美元。交易商称，在1,135美元有强大阻力。

美国12月期金 收涨1%，报每盎司1,127.90美元。

“会议记录显示，在中国安排人民币贬值前，美联储仍担忧来自中国的通胀下滑压力，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。

“因此，市场看似消化了目前9月升息可能性降低的预期，为金价提供支撑。”

美联储会议记录公布后，美元指数 扩大跌幅，下跌多达0.7%。

现货铂金 上涨1.7%，报每盎司1,007美元。现货钯金 攀升2.1%，报每盎司606.72美元，不过，都距离本月稍早触及的数年低位不远。

现货银 跳涨2.5%，报每盎司15.23美元，在周二重挫近3%后收复部分失地。昨日的跌幅为7月初以来最大。(完)

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