全球金市：金价有望录得1月以来最大周升幅，因股市和美元走低

* 中国制造业数据点燃对该国经济体质的忧虑

* 美元指数触及两个月低位

路透纽约/伦敦8月21日 - 金价周五在震荡交投中上扬，触及六周高位，且本周有望录得1月中以来最大周涨幅，因中国公布更多不尽人意的经数据，令金融市场投资者不安，拖累美元普跌。

全球股市重挫，可能成为年内表现最差的一周。美元指数 触及两个月最低，因中国制造业数据加深了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月升息的疑虑。

中国数据让本已担忧全球成长缓慢的投资者惴惴不安，促使他们买入公债和黄金避险，不过，银和钯金等有工业用途的贵金属在两日连涨后回落。

黄金本周从7月触及的五年半低位反弹，因美联储会议记录压制了联储将在短期内升息的预期。

现货金 今日一度触及1,168.40美元的高位， 1839 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,158.31美元。本周上扬4%。美国12月期金 收涨0.6%，报每盎司1,159.60美元。

“中国今日发布的经济数据预示着美联储升息将面临更多的阻力，扶助金市表现，”AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“不过，目前我们需要新的刺激因素来推动价格进一步攀升，毫无疑问，下周的经济数据可能左右市场走势，”他说。

在黄金一度跌至平盘之下时，白色金属延续跌势。他们“遭遇了与基本金属类似的困境，缺乏工业需求，”Heraeus Metal Management的副总裁Miguel Perez-Santalla表示。

现货银 下跌1.7%，报每盎司15.29美元。现货铂金 回落0.8%，报每盎司1,020.75美元。现货钯金 急挫2.75%，报每盎司601.25美元。(完)

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