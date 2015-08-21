全球金市：金价有望录得1月以来最大周升幅，因股市和美元走低

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 中国制造业数据点燃对该国经济体质的忧虑
* 美元指数触及两个月低位
路透纽约/伦敦8月21日 - 金价周五在震荡交投中上扬，触及六周高位，且本周有望录得1月中以来最大周涨幅，因中国公布更多不尽人意的经数据，令金融市场投资者不安，拖累美元普跌。
全球股市重挫，可能成为年内表现最差的一周。美元指数 触及两个月最低，因中国制造业数据加深了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月升息的疑虑。
中国数据让本已担忧全球成长缓慢的投资者惴惴不安，促使他们买入公债和黄金避险，不过，银和钯金等有工业用途的贵金属在两日连涨后回落。
黄金本周从7月触及的五年半低位反弹，因美联储会议记录压制了联储将在短期内升息的预期。
现货金 今日一度触及1,168.40美元的高位， 1839 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,158.31美元。本周上扬4%。美国12月期金 收涨0.6%，报每盎司1,159.60美元。
“中国今日发布的经济数据预示着美联储升息将面临更多的阻力，扶助金市表现，”AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam表示。
“不过，目前我们需要新的刺激因素来推动价格进一步攀升，毫无疑问，下周的经济数据可能左右市场走势，”他说。
在黄金一度跌至平盘之下时，白色金属延续跌势。他们“遭遇了与基本金属类似的困境，缺乏工业需求，”Heraeus Metal Management的副总裁Miguel Perez-Santalla表示。
现货银 下跌1.7%，报每盎司15.29美元。现货铂金 回落0.8%，报每盎司1,020.75美元。现货钯金 急挫2.75%，报每盎司601.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)