全球金市：现货金持稳，此前因美国升息忧虑走低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
本月稍早美联储维持利率不变，推迟外界预期的升息举措，引发全球市场动荡。
黄金曾经从超低利率中获益，不过一旦利率开始上升，黄金作为无息资产，其需求可能受到冲击。
本周有几位美联储官员将发表讲话，令外界维持对美国货币政策的关注。黄金交易员还将密切关注包括周五公布的非农就业岗位等经济数据，以研判美国经济的力道。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周五黄金持仓量增加0.57%至684.14吨。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金和期银多仓。
铂金(白金) 周一持稳，周五录得7月来最大单周降幅。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1146.7 0.84 0.07
现货银 15.045 -0.035 -0.23
现货铂金 943.65 0.16 0.02
现货钯金 660.5 -0.97 -0.15
COMEX期金 1146.6 1 0.09
COMEX期银 15.07 -0.041 -0.27
汇率
欧元/美元 1.1202
美元指数 96.146
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 王兴亚/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”