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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 09:18 BJT

全球金市：现货金持稳，此前因美国升息忧虑走低

本月稍早美联储维持利率不变，推迟外界预期的升息举措，引发全球市场动荡。

黄金曾经从超低利率中获益，不过一旦利率开始上升，黄金作为无息资产，其需求可能受到冲击。

本周有几位美联储官员将发表讲话，令外界维持对美国货币政策的关注。黄金交易员还将密切关注包括周五公布的非农就业岗位等经济数据，以研判美国经济的力道。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周五黄金持仓量增加0.57%至684.14吨。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金和期银多仓。

铂金(白金) 周一持稳，周五录得7月来最大单周降幅。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1146.7 0.84 0.07

现货银 15.045 -0.035 -0.23

现货铂金 943.65 0.16 0.02

现货钯金 660.5 -0.97 -0.15

COMEX期金 1146.6 1 0.09

COMEX期银 15.07 -0.041 -0.27

汇率

欧元/美元 1.1202

美元指数 96.146

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 王兴亚/白云)

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