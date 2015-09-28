全球金市：现货金持稳，此前因美国升息忧虑走低

黄金曾经从超低利率中获益，不过一旦利率开始上升，黄金作为无息资产，其需求可能受到冲击。

本周有几位美联储官员将发表讲话，令外界维持对美国货币政策的关注。黄金交易员还将密切关注包括周五公布的非农就业岗位等经济数据，以研判美国经济的力道。