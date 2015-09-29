修正-全球金市：铂金触六年半低位，受逢低买盘扶助缩小跌幅

(更正：本文电头时间应为“9月29日”，非“9月28日”)

* 铂金八个交易日内第七次下跌

* 交易商担心大众汽车丑闻打击汽车行业需求

* 黄金连续第三天下跌

路透伦敦/纽约9月29日 - 铂金周二跌至每盎司900美元以下，为1月以来首次，因担心大众汽车丑闻会减少汽车行业的需求，但尾盘投资者纷纷逢低买入后，跌幅缩小。

铂金上周因大众汽车在美国汽车尾气排放测试中作假事件的曝光而备受打击，因为一些人认为这会影响对柴油车的需求。铂金被广泛使用在汽车的催化器中，特别是柴油发动机中。

1835 GMT，现货铂金 下跌0.2%，报每盎司914.50美元。 早些时候触及894美元低位。铂金9月可能录得2012年5月以来最大月度跌幅，也可能是七年来的最大季度跌幅。

汇丰证券首席金属分析师James Steel在谈到铂金从低位反弹时称，“尽管担心柴油车的需求，但目前可能有一些这样的讨论，是否基本面能真正支撑900美元左右的价位。”

他称，“下跌受到一些空头回补的阻击。”

现货金 跌0.3%，报每盎司1,127.80美元。美国12月黄金期货 收跌4.90美元，报每盎司1,126.80美元。

黄金因美国联邦储备理事会(FED/美联储)十年来首次加息的时间不确定而受压，政策制定者的观点相互矛盾，几位联储官员将于本周发表讲话，这使不确定性进一步加剧。

纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯都表示支持今年升息。但芝加哥联储总裁埃文斯呼吁将近零的利率维持到2016年中期。

汇丰在一份公告中称，“美联储的政策是数月来影响黄金价格的最根本原因，因此黄金市场一直在找寻美联储政策转换的信号。”

黄金本交易日大部分时间在略低于平盘之下的价位交易，但在股票市场下午由跌转升后跌幅有所扩大。

现货银 收涨0.5%，报每盎司14.63美元，现货钯金 涨1.7%，报每盎司654.75美元。(完)

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