全球金市：金价跳升逾2%，因美国就业数据疲弱压制升息预期

* 美国非农就业数据公布后，金价从两周低位反弹

* 美国9月非农就业数据增幅远低于预期

* 银价录得2015年迄今最大涨幅

路透纽约/伦敦10月2日 - 金价周五跳升逾2%，白银大涨超过5%，录得年内最大单日涨幅，因弱于预期的美国就业数据压制美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的预期，引发空头回补。

美国劳工部公布的数据显示，上月非农就业岗位增加14.2万，远低于预期的20.3万。数据公布后，投资者纷纷回补空头头寸，部分投资者建立新的多头头寸。

数据点燃了对中国引领的全球放缓已开始抑制美国成长势头的忧虑，提振金价从两周低位反弹，并让数月来一直呈区间走势的金市焕发生机。

交易商一直在为联储在今年晚些时候升息作准备，升息可能削弱对无息黄金的需求。

“今天可能是游戏格局发生改变的一天，因为没有人预料到就业报告会如此之差，”RBC Capital Markets的贵金属分析师George Gero表示。

就业数据公布后的半小时内，12月期金 的成交量超过480万盎司，价值55亿美元，为逾一年来最高30分钟成交量。

1858 GMT，现货金 急升2.1%，报每盎司1,136.40美元，盘中触及日高1,141.50美元。美国12月期金 收涨22.90美元，或2%，报每盎司1,136.60美元。

本周，金价回落0.8%。

11月和12月卖权成交量较高，表明投资者在保护自己免遭下跌风险，为其新建立的期货看涨头寸进行对冲，交易商称。

现货银 跳涨5.6%，报每盎司15.27美元，盘中触及两周高位，录得12月以来最大单日涨幅。

美国股市从早盘弱于预期的就业数据公布后出现的跌势中反弹，美元兑欧元跌至两周低位。

其他贵金属方面，现货铂金 反弹至每盎司905.24美元，上扬0.6%，盘中跌至2008年12月以来最低888美元。

现货钯金 跳涨3.3%，报每盎司695.97美元，但脱离697美元的三个月高位。(完)

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