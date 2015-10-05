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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 09:06 BJT

全球金市：金价延续涨势，之前美国就业报告疲弱予以支撑

该数据引燃新的疑虑，即美国经济是否强劲到促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在年底前升息。

美元下滑促使金价上涨，但金价今年以来仍累计下跌近4%。

银价 跟随金价上升，周五上涨5.4%，创2014年12月来最大升幅。银价周一升至两周高位15.35美元。

铂金(白金) 上升0.8%至912美元，上日曾触及近七年低位888美元。

钯金 周一涨至6月来高位705.72美元，得益于汽油车需求将增加的预期。(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 孙茉莉/戴素萍)

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