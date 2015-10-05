全球金市：金价延续涨势，之前美国就业报告疲弱予以支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
该数据引燃新的疑虑，即美国经济是否强劲到促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在年底前升息。
美元下滑促使金价上涨，但金价今年以来仍累计下跌近4%。
银价 跟随金价上升，周五上涨5.4%，创2014年12月来最大升幅。银价周一升至两周高位15.35美元。
铂金(白金) 上升0.8%至912美元，上日曾触及近七年低位888美元。
钯金 周一涨至6月来高位705.72美元，得益于汽油车需求将增加的预期。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 孙茉莉/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”