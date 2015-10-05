全球金市：金价遭遇获利了结回稳，银价保持坚挺动能

* 在上周五美国公布就业数据后，金价大涨2.2%

* 钯金触及6月来最高后回软

路透纽约/伦敦10月5日 - 金价周一变动不大，在上周五美国公布的就业数据刺激大涨后遭遇获利了结。该数据令市场推迟了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的预期至明年年初。银价受技术性买盘带动延续升势。

1849 GMT，现货金 跌0.1%，报每盎司1,136.11美元，美国12月期金 收高0.1%，报每盎司1,138.10美元。

上周五金价上扬2.2%，录得1月15日来最大单日升幅，因此前数据显示，过去两个月美国雇主对招聘急刹车。周一美国公布的数据显示新订单和企业活动也放缓。

“鉴于美国经济活动逊于预期，很有可能令美联储暂不升息，金市前景有所改善，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek称。

Melek称，金价看来因获利回吐脱离了高位。

现货银 上周五跳涨5.4%，周一因技术性买盘延续升势，至近三个月最高的15.71美元，之后缩减涨幅，报15.62美元，升2.5%。银价升穿100日移动均线，并逼近200日移动均线切入位15.93美元。

其他贵金属方面，现货铂金 升0.3%，报907.99美元，上周五曾跌至2008年12月以来最低888美元。

现货钯金 一度上扬2%，至710.50美元的6月来最高，并升穿200日移动均线。之后钯金转跌，尾盘跌0.8%，报689.72美元。(完)

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