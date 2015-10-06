全球金市：金价接近一周高点，投资者押注美联储推迟升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
辉立期货分析师Howie Lee表示，“在上周五美国非农数据公布后金价涨势喜人，我们认为本周可能会有获利了结。”
Lee认为，金价会在1,140美元遇到强大阻力，过去两个交易日金价都难以守住该点位。
市场认为，美国经济疲软，加上中国经济放缓以及金融市场出现波动，可能促使美联储暂缓加息。
其他贵金属方面，现货银 略跌至15.58美元，但仍接近周一触及的三个月高点15.71。过去两个交易日涨幅接近8%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1137.15 1.55 0.14
现货银 15.6 -0.01 -0.06
现货铂金 915.75 3.5 0.38
现货钯金 686.75 -2.75 -0.4
COMEX期金 1137.4 -0.2 -0.02
COMEX期银 15.645 -0.063 -0.4
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 李春喜/张荻； 审校 杜明霞/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”