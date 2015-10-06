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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 14:54 BJT

全球金市：金价接近一周高点，投资者押注美联储推迟升息

辉立期货分析师Howie Lee表示，“在上周五美国非农数据公布后金价涨势喜人，我们认为本周可能会有获利了结。”

Lee认为，金价会在1,140美元遇到强大阻力，过去两个交易日金价都难以守住该点位。

市场认为，美国经济疲软，加上中国经济放缓以及金融市场出现波动，可能促使美联储暂缓加息。

其他贵金属方面，现货银 略跌至15.58美元，但仍接近周一触及的三个月高点15.71。过去两个交易日涨幅接近8%。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1137.15 1.55 0.14

现货银 15.6 -0.01 -0.06

现货铂金 915.75 3.5 0.38

现货钯金 686.75 -2.75 -0.4

COMEX期金 1137.4 -0.2 -0.02

COMEX期银 15.645 -0.063 -0.4

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (翻译 李春喜/张荻； 审校 杜明霞/王兴亚)

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