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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 15:21 BJT

全球金市：金价小升，预期美联储将延迟升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1151.6 4.9 0.43

现货银 15.95 0.08 0.5

现货铂金 943.5 10.05 1.08

现货钯金 709.45 6.95 0.99

COMEX期金 1151.3 4.9 0.43

COMEX期银 15.97 -0.014 -0.09

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李春喜; 审校 张荻/蔡美珍)

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