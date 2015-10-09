全球金市：金价升至七周高位，因美联储会议记录通胀立场温和

* 金价受到提振，因美联储暗示将在升息问题上保持谨慎

* 铂金飙升超过4%，至三周高位

* 钯金跳涨至四个月高位

路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周五攀升至七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录显示，决策者不急于升息，美元因此受压。

现货金 上扬1.6%，报每盎司1,156.70美元，盘中触及8月24日以来最高1,159.80美元。本周可能上涨1.5%。

美国12月期金 收涨1%，报每盎司1,155.90美元。

金价受到支撑，因周四公布的美联储会议记录暗示，联储对收紧政策非常谨慎，即使当时疲弱的非农就业报告尚未公布。上周五公布的就业数据显示，美国就业岗位增长大幅放缓。

“市场对联储短期内升息的信心减弱，”Natixis的金属分析师Bernard Dahdah表示，“美国近期公布的数据不太好。”

但投资者仍然保持谨慎，他们注意到会议记录也透露出，多数决策者认为联储仍应在今年升息。

铜和锌等基本金属价格急升也给工业贵金属提供了一定的支撑。

现货铂金 劲扬4.2%，报每盎司983美元，为9月18日以来最高，本周可能上扬7.7%，为四年来最大周度涨幅，之前嘉能可宣布将关闭在南非的Eland铂金矿。

现货钯金 一度攀升3.4%，至四个月高位每盎司722美元，本周可能连涨第五周。

现货银 升0.8%，报每盎司15.78美元。(完)

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