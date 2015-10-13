全球金市：金价转跌为升，因市场对联储年内升息持悲观看法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价在早盘下跌1%后反弹
* 美联储政策前景仍备受关注
* 印度和中国的实货金需求疲弱
路透纽约10月13日 - 金价周二上扬，在稍早下跌1%后反弹，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不会升息，这扶助打压美元兑欧元跌至三周低位。
中国贸易数据巩固了全球第二大经济体成长继续放缓的观点，但医疗保健股扶助支撑美股。
1757 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,165.91美元，脱离稍早触及的低位1,151.16美元，但低于周一触及的三个月高位。
美国12月期金 收涨0.90美元，报每盎司1,165.40美元。
“金价陷于1,150-1,160美元区间，主要是因对美联储多快升息的看法悲观，”Natixis的分析师Bernard Dahdah表示，“部分较大型银行曾表示，可能在明年升息，因此我认为金价将保持在该水平(一段时间)。”
自美国10月2日公布的非农就业报告意外疲弱以来，金价已累计上扬近5%，因数据促使市场将美联储升息预期推迟至2016年。
美联储将在10月27-28日和12月举行今年最后两次政策会议。
美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。
实货市场，印度现货金贴水本周升至三个月高位，而亚洲其他地区的买兴也乏善可陈。
其他贵金属市场，现货铂金和钯金继续走低，现货铂金 跌0.6%，报每盎司986.75美元。现货钯金 回落1.5%，报每盎司680美元。
“这两个市场有些涨势过度。今日出现获利了结，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
现货银 上扬0.5%，报每盎司15.90美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”