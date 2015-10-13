全球金市：金价转跌为升，因市场对联储年内升息持悲观看法

* 金价在早盘下跌1%后反弹

* 美联储政策前景仍备受关注

* 印度和中国的实货金需求疲弱

路透纽约10月13日 - 金价周二上扬，在稍早下跌1%后反弹，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不会升息，这扶助打压美元兑欧元跌至三周低位。

中国贸易数据巩固了全球第二大经济体成长继续放缓的观点，但医疗保健股扶助支撑美股。

1757 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,165.91美元，脱离稍早触及的低位1,151.16美元，但低于周一触及的三个月高位。

美国12月期金 收涨0.90美元，报每盎司1,165.40美元。

“金价陷于1,150-1,160美元区间，主要是因对美联储多快升息的看法悲观，”Natixis的分析师Bernard Dahdah表示，“部分较大型银行曾表示，可能在明年升息，因此我认为金价将保持在该水平(一段时间)。”

自美国10月2日公布的非农就业报告意外疲弱以来，金价已累计上扬近5%，因数据促使市场将美联储升息预期推迟至2016年。

美联储将在10月27-28日和12月举行今年最后两次政策会议。

美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

实货市场，印度现货金贴水本周升至三个月高位，而亚洲其他地区的买兴也乏善可陈。

其他贵金属市场，现货铂金和钯金继续走低，现货铂金 跌0.6%，报每盎司986.75美元。现货钯金 回落1.5%，报每盎司680美元。

“这两个市场有些涨势过度。今日出现获利了结，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

现货银 上扬0.5%，报每盎司15.90美元。(完)

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