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亚洲 | 2015年 10月 14日 星期三 08:55 BJT

全球金市：金价逼近三个月高位，因市场料美联储推迟加息

但是，本月稍早出炉的美国非农就业报告数据疲弱，促使市场将美联储升息预期推迟至2016年，并卖出美元。

从那以后，黄金获得良好买盘。

美联储理事塔鲁洛表示，今年不应升息；这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。

美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。

其他实货市场方面，本周印度黄金折价扩至三个月最阔水准，因零售需求仍低迷、供应充足且价格较高。亚洲其他地区买盘亦低迷。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪)

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