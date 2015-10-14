全球金市：金价逼近三个月高位，因市场料美联储推迟加息

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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但是，本月稍早出炉的美国非农就业报告数据疲弱，促使市场将美联储升息预期推迟至2016年，并卖出美元。
从那以后，黄金获得良好买盘。
美联储理事塔鲁洛表示，今年不应升息；这番谈话显示联储内部对美国是否已为加息做好准备的看法存在严重分歧。
美联储理事布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。
其他实货市场方面，本周印度黄金折价扩至三个月最阔水准，因零售需求仍低迷、供应充足且价格较高。亚洲其他地区买盘亦低迷。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/张若琪)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选