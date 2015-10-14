全球金市：金价触及三个半月高位，因对美联储推迟升息的预期升温

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 金价高见1,188.20美元
* 美元指数触及近一个月低点
路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周三升至三个半月高位，因美国数据疲弱，且投资人担心中国通缩压力，这助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暂不升息的预期，打压了股市和美元。
1909 GMT，现货金 上扬1.6%，报每盎司1,187.56美元，盘中一度升至6月23日来最高的1,188.20美元。
美联储发布褐皮书显示，美国就业市场继续收紧，但近期美元强势殃及制造业后，金价延续升势。
美国12月期金 收涨1.2%，报每盎司1,179.80美元，结算价五个月来首次在200日移动均线切入位之上，为技术利多收盘。
“收盘突破了今年多数时间所处的下跌趋势，”经纪公司RJO'Brien旗下全球市场策略集团副总裁Dan Izzo表示。
在美国公布逊于预期的零售销售和生产者物价指数，令美联储今年稍后升息的希望更加渺茫后，美元指数 跌至三周半低点。
其他贵金属中，现货银 上扬1.7%，报每盎司16.16美元。现货铂金 升0.8%，报每盎司994.75美元。现货钯金 大涨2.8%，报每盎司698.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选