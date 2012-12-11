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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 17:18 BJT

全球金市:现货金小跌,市场预期联储进一步放宽政策提供支撑

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                      价格     变动    涨跌%   年初迄今         成交量 
                                                涨跌%   
    现货金          1709.10   -2.49   -0.15      9.29
    现货银            33.05   -0.14   -0.42     19.36
    现货铂金        1617.99   -0.26   -0.02     16.15
    现货钯金         694.80   -2.00   -0.29      6.48
    COMEX期金       1707.80   -6.60   -0.38      9.00        12793
    COMEX期银         33.16   -0.22   -0.67     18.77         3433
    汇率 
    欧元/美元        1.2951 
    美元/日圆         82.37

    附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约. (完)

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