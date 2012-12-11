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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 04:50 BJT

全球金市: 金价在美联储货币政策声明前下跌,因美国预算危机或被扭转

* 对于财政危机谈判的希望打压金价
    * 在美联储预计购买资产前,市场出现获利了结
    * 亚洲实货需求料将支撑金价
    * 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布声明

    路透12月11日 - 金价周二收低,因预期美国预算危机可能将被扭转,
而且美联储即将公布关于货币政策声明.
    
    金价结束三日连涨,美国众议院议长贝纳(John Boehner)称他对年底
前达成协议仍充满希望后,避险买盘消退.但贝纳没有提供关于财政悬崖谈
判进展的具体迹象.
    
    在联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布政策声明前,投资者亦减持多
头仓位.在9月宣布购买400亿美元抵押支持证券(MBS)后,美联储料将宣布
每月购债450亿美元.
    
    "大量资金在流动前正在等待FOMC的消息,由于年关将至,买盘减少,黄
金流动性下降,"在线贵金属交易平台BullionVault副总裁Miguel Perez-S
antalla称.
    
    1916GMT时,现货金 跌0.2%,报每盎司1,707.70美元.
    
    纽约商品期货交易所(COMEX)-2月期金 结算价跌4.80美元,报每
盎司1,709.60美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低60%.
    
    现货银 跌1%,报32.85美元.
    
    尽管周二金价下跌,但实货金需求依旧旺盛,尤其是中国,中国是全球
主要黄金消费国之一.
    
    黄金溢价周二在香港升至约五个月来最高水准,因中资银行囤积黄金,
以避免年底假期炼厂休息时供应中断.
    
    南非10月黄金产量较上年同期减少近一半,凸显席卷矿业的罢工潮的
影响.
    
    现货铂金 涨0.9%,报1,632.30美元,现货钯金 跌0.9%,至6
90.20美元.
    
      ----------------------------1916 GMT----------------------
-----------

                          最新价格/  当日   当日    低位   高位 
  当前 
                          结算价     变动   涨跌%               
  成交量

  COMEX黄金期货     1709.60  -4.80  -0.3  1706.00 1715.80
   71,439
  COMEX白银期货      33.017 -0.360  -1.1   32.835  33.345
   23,997
  COMEX铂金期货     1640.00  16.70   1.0  1616.80 1642.20
   13,538
  COMEX钯金期货      696.80  -7.95  -1.1   693.00  703.00
    3,238

  现货金            1707.70  -3.89  -0.2  1705.53 1714.20
  现货银             32.850 -0.340  -1.0   32.790  33.260
  现货铂金          1632.30  14.05   0.9  1619.50 1639.00
  现货钯金           690.20  -6.60  -0.9   695.27  700.00
(完)

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