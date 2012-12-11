全球金市: 金价在美联储货币政策声明前下跌,因美国预算危机或被扭转

* 对于财政危机谈判的希望打压金价 * 在美联储预计购买资产前,市场出现获利了结 * 亚洲实货需求料将支撑金价 * 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布声明 路透12月11日 - 金价周二收低,因预期美国预算危机可能将被扭转, 而且美联储即将公布关于货币政策声明. 金价结束三日连涨,美国众议院议长贝纳(John Boehner)称他对年底 前达成协议仍充满希望后,避险买盘消退.但贝纳没有提供关于财政悬崖谈 判进展的具体迹象. 在联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布政策声明前,投资者亦减持多 头仓位.在9月宣布购买400亿美元抵押支持证券(MBS)后,美联储料将宣布 每月购债450亿美元. "大量资金在流动前正在等待FOMC的消息,由于年关将至,买盘减少,黄 金流动性下降,"在线贵金属交易平台BullionVault副总裁Miguel Perez-S antalla称. 1916GMT时,现货金 跌0.2%,报每盎司1,707.70美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)-2月期金 结算价跌4.80美元,报每 盎司1,709.60美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低60%. 现货银 跌1%,报32.85美元. 尽管周二金价下跌,但实货金需求依旧旺盛,尤其是中国,中国是全球 主要黄金消费国之一. 黄金溢价周二在香港升至约五个月来最高水准,因中资银行囤积黄金, 以避免年底假期炼厂休息时供应中断. 南非10月黄金产量较上年同期减少近一半,凸显席卷矿业的罢工潮的 影响. 现货铂金 涨0.9%,报1,632.30美元,现货钯金 跌0.9%,至6 90.20美元. ----------------------------1916 GMT---------------------- ----------- 最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前 结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1709.60 -4.80 -0.3 1706.00 1715.80 71,439 COMEX白银期货 33.017 -0.360 -1.1 32.835 33.345 23,997 COMEX铂金期货 1640.00 16.70 1.0 1616.80 1642.20 13,538 COMEX钯金期货 696.80 -7.95 -1.1 693.00 703.00 3,238 现货金 1707.70 -3.89 -0.2 1705.53 1714.20 现货银 32.850 -0.340 -1.0 32.790 33.260 现货铂金 1632.30 14.05 0.9 1619.50 1639.00 现货钯金 690.20 -6.60 -0.9 695.27 700.00 (完)