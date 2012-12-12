全球金市: 金价持稳,静候美联储会议结果

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交 谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临 近,双方加紧磋商. 路透调查显示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)料在今日的政策会 议中宣布新一轮的公债购买计划.该会议在今日稍晚结束. 周二德国智库ZEW调查显示,德国12月分析师和投资者信心大幅上升, 受鼓舞人心的美国经济数据支撑,这增加了德国在今年冬季避免衰退的希 望. 意大利总理蒙堤警告陷入民粹主义的风险,因前任总理贝鲁斯柯尼对 他的政府进行批评,指责蒙堤政府遵循以德国为中心制定政策,将意大利拖 入衰退. 全球最大黄金上市交易基金(ETF)12月10日的持仓量微升至7,617.8万 盎司.(完)