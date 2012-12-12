全球金市: 黄金小涨,投资者寄望于美联储推出进一步的买债计划

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
"市场将在窄幅区间内交投,因投资者在美联储会议结果前谨慎等待."上海中期期货经纪有限公司分析师李宁表示.
"黄金在1,700美元水平得到支撑,在该水平下方,逢低买盘人士正在等待."
0714GMT,现货金 微涨0.1%至每盎司1,712.31美元.美国期金 上扬1.60美元至1,711.20美元.
美国财政谈判有所进展.美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案..
截至12月10日,黄金上市交易基金(ETF)持仓量升至7,617.8万盎司,上日曾自7,618.7万盎司的纪录高位下滑.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1712.31 2.46 +0.14 9.50
现货银 33.06 0.12 +0.36 19.39
现货铂金 1633.24 0.24 +0.01 17.25
现货钯金 691.05 1.55 +0.22 5.91
COMEX期金 1711.20 1.60 +0.09 9.22 12527
COMEX期银 33.14 0.12 +0.37 18.72 2613
汇率
欧元/美元 1.3006
美元/日圆 82.37 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。