全球金市: 黄金小涨,投资者寄望于美联储推出进一步的买债计划

"市场将在窄幅区间内交投,因投资者在美联储会议结果前谨慎等待."上海中期期货经纪有限公司分析师李宁表示.

"黄金在1,700美元水平得到支撑,在该水平下方,逢低买盘人士正在等待."

0714GMT,现货金 微涨0.1%至每盎司1,712.31美元.美国期金 上扬1.60美元至1,711.20美元.

美国财政谈判有所进展.美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案..

截至12月10日,黄金上市交易基金(ETF)持仓量升至7,617.8万盎司,上日曾自7,618.7万盎司的纪录高位下滑.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1712.31 2.46 +0.14 9.50

现货银 33.06 0.12 +0.36 19.39

现货铂金 1633.24 0.24 +0.01 17.25

现货钯金 691.05 1.55 +0.22 5.91

COMEX期金 1711.20 1.60 +0.09 9.22 12527

COMEX期银 33.14 0.12 +0.37 18.72 2613

汇率

欧元/美元 1.3006