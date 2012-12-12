全球金市: 金价上涨,此前美联储意外采用数字政策指引

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 美联储采用政策指引数字门槛,早于市场预期
* 美联储称维持近零利率,直至失业率下跌
* 美联储维持每月购买资产规模在850亿美元
路透纽约12月12日 - 金价周三上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取史无前例的举措,承诺只要失业率居高不下,将保持近零利率,消息提振了黄金对冲通胀的吸引力.
美联储下调对明年经济成长预估及通胀预估,令黄金得益.美联储推出新一轮计划来取代规模较小的,将于年底结束的刺激计划.新计划将扩大美联储资产规模.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划．
令人意外的是,美联储还采用了作为未来货币政策指引的数字门槛,市场原本预期在明年初以前不会采取这一举措.美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.
分析师表示,美联储的声明对黄金有利,因为它暗示美联储将继续印钞来刺激经济.许多投资人买入黄金来对冲因此造成的通胀和经济不确定性等风险.
"美联储愈来愈关注失业率,对通胀的关注日益减弱,这需要一段时间来消化,"Merk Funds首席投资长Axel Merk说.
2009GMT,现货金 升0.2%,至1,713.69美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 结算价收升8.30美元,报1,717.90美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低约20%.
其他贵金属方面,现货银 升1.7%,报33.51美元.
铂金系金属(PGMs)方面,现货铂金 上涨0.1%,报1,634.74美元;现货钯金 升0.9%,至695.47美元.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1717.90 8.30 0.5 1708.50 1725.00 153,765 COMEX白银期货 33.782 0.765 2.3 32.995 33.875 43,575 COMEX铂金期货 1646.40 6.40 0.4 1631.40 1647.50 13,180 COMEX钯金期货 701.15 4.35 0.6 693.20 702.00 2,753 现货金 1713.69 3.84 0.2 1708.35 1723.01 现货银 33.510 0.570 1.7 32.940 33.760 现货铂金 1634.74 1.74 0.1 1585.00 1643.50 现货钯金 695.47 5.97 0.9 695.02 698.50(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。