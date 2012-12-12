全球金市: 金价上涨,此前美联储意外采用数字政策指引

* 美联储采用政策指引数字门槛,早于市场预期

* 美联储称维持近零利率,直至失业率下跌

* 美联储维持每月购买资产规模在850亿美元

路透纽约12月12日 - 金价周三上涨,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取史无前例的举措,承诺只要失业率居高不下,将保持近零利率,消息提振了黄金对冲通胀的吸引力.

美联储下调对明年经济成长预估及通胀预估,令黄金得益.美联储推出新一轮计划来取代规模较小的,将于年底结束的刺激计划.新计划将扩大美联储资产规模.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划．

令人意外的是,美联储还采用了作为未来货币政策指引的数字门槛,市场原本预期在明年初以前不会采取这一举措.美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.

分析师表示,美联储的声明对黄金有利,因为它暗示美联储将继续印钞来刺激经济.许多投资人买入黄金来对冲因此造成的通胀和经济不确定性等风险.

"美联储愈来愈关注失业率,对通胀的关注日益减弱,这需要一段时间来消化,"Merk Funds首席投资长Axel Merk说.

2009GMT,现货金 升0.2%,至1,713.69美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 结算价收升8.30美元,报1,717.90美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低约20%.

其他贵金属方面,现货银 升1.7%,报33.51美元.

铂金系金属(PGMs)方面,现货铂金 上涨0.1%,报1,634.74美元;现货钯金 升0.9%,至695.47美元.

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