全球金市: 止损卖盘压低金价,FED购债计划推高价格后引发获利了结

在美联储决议后,金价上涨至1,720美元上方,为11月30日以来最高.

"这让大家有轧平仓位的大好机会,"Wing Fung Precious Metals在香港的交易主管Peter Fung表示.

他表示,金价近期可能仍在1,660和1,730之间的区间交投,因美联储的举措大致在市场预期中.

交易员表示,年底将届,流动性偏低也加剧了市场动荡.

0519GMT时,现货金 报1,700.56美元.美国期金 报1,702.1美元.