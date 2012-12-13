全球金市: 金价下跌,对美联储政策的忧虑带动基金结清仓位

* 基金担心美联储与就业挂钩的刺激政策可能很快撤出 * 由于市场忧虑财政悬崖,美联储公布声明后的金价涨势只是昙花一 现 * 银价跌破50日移动均线切入位后,今日下跌3% * 市场关注:周五美国将公布消费者物价指数(CPI 路透纽约12月13日 - 金价周四下跌1%,因市场担心如果就业市场大幅 好转,美联储可能将撤走其经济刺激政策,这导致基金削减多头仓位. 今日金价在本周内首次跌破1,700美元关口,因对美国财政悬崖的忧虑 盖过了黄金的避险魅力.交易商指称,大型机构投资者由于担心新年增税而 结清期金,亦打压金价. 银价跌3%,创下一个月内最大单日跌幅. 美联储周三宣布将维持利率于近零水平直到美国失业率降至6.5%. 分析师称,此举令市场担心美联储可能将结束其货币宽松政策.该政策 提振了黄金作为通胀对冲工具的魅力. "由于经济显示出一些回暖迹象,失业率可能较之前预期更早地降至6. 5%,所以那些大举投资金属的较长期基金将减持黄金仓位,"期货经纪商R.J .O'Brien资深商品经纪Phil Streible称. 美国11月失业率降至近四年低点7.7%,多数分析师预计不会很快跌至6 .5%. 2009GMT时,现货金 跌1%,报每盎司1,694.21美元,稍早挫至一周 低位1,688.94美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货 结算价下滑21.10美 元,报1,696.80美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低约15%. 现货白银 跌3.1%,报每盎司32.40美元.技术性抛盘亦打压银价, 在银价跌破50日移动均线切入位后,跌势加剧. 交易商称,与财政悬崖相关的经济衰退忧虑挥之不去,引发黄金抛盘. 芝加哥商业交易所(CME)数据显示,未平仓合约从11月23日升至的一年 高位下跌约12%. 现货铂金 跌1.2%,报每盎司1,613美元,现货钯金 下滑0.6 %,报每盎司688.50美元. ----------------------------2009 GMT---------------------- ----------- 最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前 结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1696.80 -21.10 -1.2 1690.70 1712.80 152,998 COMEX白银期货 32.355 -1.427 -4.2 32.280 33.520 55,876 COMEX铂金期货 1612.80 -33.60 -2.0 1603.20 1633.00 14,156 COMEX钯金期货 691.65 -9.50 -1.4 680.25 696.25 5,336 现货金 1694.21 -17.34 -1.0 1688.94 1711.50 现货银 32.400 -1.040 -3.1 32.260 33.450 现货铂金 1613.00 -19.75 -1.2 1606.75 1634.50 现货钯金 688.50 -4.00 -0.6 682.50 693.50 (完)