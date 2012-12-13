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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 05:35 BJT

全球金市: 金价下跌,对美联储政策的忧虑带动基金结清仓位

* 基金担心美联储与就业挂钩的刺激政策可能很快撤出
    * 由于市场忧虑财政悬崖,美联储公布声明后的金价涨势只是昙花一
现
    * 银价跌破50日移动均线切入位后,今日下跌3%
    * 市场关注:周五美国将公布消费者物价指数(CPI

    路透纽约12月13日 - 金价周四下跌1%,因市场担心如果就业市场大幅
好转,美联储可能将撤走其经济刺激政策,这导致基金削减多头仓位.
    
    今日金价在本周内首次跌破1,700美元关口,因对美国财政悬崖的忧虑
盖过了黄金的避险魅力.交易商指称,大型机构投资者由于担心新年增税而
结清期金,亦打压金价.
    
    银价跌3%,创下一个月内最大单日跌幅.
       
    美联储周三宣布将维持利率于近零水平直到美国失业率降至6.5%.
    
    分析师称,此举令市场担心美联储可能将结束其货币宽松政策.该政策
提振了黄金作为通胀对冲工具的魅力.
    
    "由于经济显示出一些回暖迹象,失业率可能较之前预期更早地降至6.
5%,所以那些大举投资金属的较长期基金将减持黄金仓位,"期货经纪商R.J
.O'Brien资深商品经纪Phil Streible称.
    
    美国11月失业率降至近四年低点7.7%,多数分析师预计不会很快跌至6
.5%.
    
    2009GMT时,现货金 跌1%,报每盎司1,694.21美元,稍早挫至一周
低位1,688.94美元.

    纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货 结算价下滑21.10美
元,报1,696.80美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低约15%.
    
    现货白银 跌3.1%,报每盎司32.40美元.技术性抛盘亦打压银价,
在银价跌破50日移动均线切入位后,跌势加剧.
    
    交易商称,与财政悬崖相关的经济衰退忧虑挥之不去,引发黄金抛盘.
    
    芝加哥商业交易所(CME)数据显示,未平仓合约从11月23日升至的一年
高位下跌约12%.
    
    现货铂金 跌1.2%,报每盎司1,613美元,现货钯金 下滑0.6
%,报每盎司688.50美元.
    
      ----------------------------2009 GMT----------------------
-----------

                          最新价格/  当日   当日    低位   高位 
  当前 
                          结算价     变动   涨跌%               
  成交量

  COMEX黄金期货     1696.80 -21.10  -1.2  1690.70 1712.80
  152,998
  COMEX白银期货      32.355 -1.427  -4.2   32.280  33.520
   55,876
  COMEX铂金期货     1612.80 -33.60  -2.0  1603.20 1633.00
   14,156
  COMEX钯金期货      691.65  -9.50  -1.4   680.25  696.25
    5,336

  现货金            1694.21 -17.34  -1.0  1688.94 1711.50
 
  现货银             32.400 -1.040  -3.1   32.260  33.450
  现货铂金          1613.00 -19.75  -1.2  1606.75 1634.50
  现货钯金           688.50  -4.00  -0.6   682.50  693.50
(完)

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