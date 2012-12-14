全球金市: 金价可能录得连续第三周下滑,关注美国预算协商

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时 ,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 对谈判僵局的担忧盖过了初请失业金人口大幅下滑和零售销售反弹数 据的影响. 欧元区周四同意向希腊提供近500亿欧元的援助,促使希腊总理萨马拉 斯(Antonis Samaras)宣布不再谈论撤出欧元区. 现货钯金 小跌0.3%报每盎司687.30美元,有可能较前周下跌1.2 %,结束连续六周的升势. (完)