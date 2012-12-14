全球金市: 金价可能录得连续第三周下滑,关注美国预算协商

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时 ,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温. 对谈判僵局的担忧盖过了初请失业金人口大幅下滑和零售销售反弹数 据的影响. 欧元区周四同意向希腊提供近500亿欧元的援助,促使希腊总理萨马拉 斯(Antonis Samaras)宣布不再谈论撤出欧元区. 现货钯金 小跌0.3%报每盎司687.30美元,有可能较前周下跌1.2 %,结束连续六周的升势. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。