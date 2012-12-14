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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 16:47 BJT

全球金市: 金价恐面临周线连三跌,投资者关注美国财政谈判进展

0727GMT,现货金 微升0.1%,报每盎司1,698.44美元,周四下跌近1%.本周金价料下
跌0.3%.
    
    美国期金 上涨0.2%,至1,700.30美元.
    
    年末之前市场流动性减少,导致市场缺少动能.
    
    "很难找到真正的趋势,因为投资者今年已经封账."一位驻悉尼的交易商表示.该交易商
并称,周四的下跌是基金结清仓位,锁定今年获利的结果.
    
    现货金料连续第12年上涨,因主要央行推出刺激性政策,使投资者担忧大量印钞导致纸币
贬值,纷纷转向黄金避险.
    
    美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周稍早宣布将进一步购买公债,但其将货币政策与
失业率挂钩的做法引发对政策范围的担忧.
    
    汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据
续升至50.9,创下14个月最高位.乐观的数据提振中国股市大涨,并支撑了风险意愿,但金价几
无变动. 

    --------------------------0727GMT-----------------------------
                       价格     变动    涨跌%   年初迄今         成交量 
                                                涨跌%   
    现货金          1698.44    1.75   +0.10      8.61
    现货银            32.62    0.11   +0.34     17.80
    现货铂金        1613.99    2.50   +0.16     15.86
    现货钯金         693.70    4.70   +0.68      6.31
    COMEX期金      1700.30    3.50   +0.21      8.52        15339
    COMEX期银        32.70    0.34   +1.05     17.12         4516
    汇率 
    欧元/美元        1.3105
    美元/日圆         83.73
    
  附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

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