全球金市: 金价恐面临周线连三跌,投资者关注美国财政谈判进展

0727GMT,现货金 微升0.1%,报每盎司1,698.44美元,周四下跌近1%.本周金价料下 跌0.3%. 美国期金 上涨0.2%,至1,700.30美元. 年末之前市场流动性减少,导致市场缺少动能. "很难找到真正的趋势,因为投资者今年已经封账."一位驻悉尼的交易商表示.该交易商 并称,周四的下跌是基金结清仓位,锁定今年获利的结果. 现货金料连续第12年上涨,因主要央行推出刺激性政策,使投资者担忧大量印钞导致纸币 贬值,纷纷转向黄金避险. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周稍早宣布将进一步购买公债,但其将货币政策与 失业率挂钩的做法引发对政策范围的担忧. 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据 续升至50.9,创下14个月最高位.乐观的数据提振中国股市大涨,并支撑了风险意愿,但金价几 无变动. --------------------------0727GMT----------------------------- 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量 涨跌% 现货金 1698.44 1.75 +0.10 8.61 现货银 32.62 0.11 +0.34 17.80 现货铂金 1613.99 2.50 +0.16 15.86 现货钯金 693.70 4.70 +0.68 6.31 COMEX期金 1700.30 3.50 +0.21 8.52 15339 COMEX期银 32.70 0.34 +1.05 17.12 4516 汇率 欧元/美元 1.3105 美元/日圆 83.73 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)