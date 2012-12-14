全球金市: 金价恐面临周线连三跌,投资者关注美国财政谈判进展

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0727GMT,现货金 微升0.1%,报每盎司1,698.44美元,周四下跌近1%.本周金价料下 跌0.3%. 美国期金 上涨0.2%,至1,700.30美元. 年末之前市场流动性减少,导致市场缺少动能. "很难找到真正的趋势,因为投资者今年已经封账."一位驻悉尼的交易商表示.该交易商 并称,周四的下跌是基金结清仓位,锁定今年获利的结果. 现货金料连续第12年上涨,因主要央行推出刺激性政策,使投资者担忧大量印钞导致纸币 贬值,纷纷转向黄金避险. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周稍早宣布将进一步购买公债,但其将货币政策与 失业率挂钩的做法引发对政策范围的担忧. 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据 续升至50.9,创下14个月最高位.乐观的数据提振中国股市大涨,并支撑了风险意愿,但金价几 无变动. --------------------------0727GMT----------------------------- 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量 涨跌% 现货金 1698.44 1.75 +0.10 8.61 现货银 32.62 0.11 +0.34 17.80 现货铂金 1613.99 2.50 +0.16 15.86 现货钯金 693.70 4.70 +0.68 6.31 COMEX期金 1700.30 3.50 +0.21 8.52 15339 COMEX期银 32.70 0.34 +1.05 17.12 4516 汇率 欧元/美元 1.3105 美元/日圆 83.73 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。