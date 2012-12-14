国际金市:金价跌至1,700美元之下,受累于财政悬崖忧虑和成交清淡

* 金市交易商离场观望,静观美国财政悬崖磋商的进展

* 印度买家逢低买入实货黄金

* 钯金表现出众,受中国数据支撑

路透纽约12月14日 - 金价周五持于1,700美元之下,日内收盘基本持稳,但连跌第三周,受累于假日季节的清淡成交和美国陷入僵局的预算磋商的不确定性.

银价收跌,本周也走低.钯金表现强于金价和银价,之前公布的数据显示,中国制造业强劲增长.中国是钯金的主要市场.

分析师称,今年仅剩下两周的时间,金市交易商看似不愿大举押注.

他们表示,美国财政悬崖仍是影响美国经济的一大不确定因素,这也使金价未能出现大幅度的波动.

2000 GMT,现货金 报每盎司1,696.11美元,与周四尾盘1,696.69美元基本持平.

较之上周五收盘价1,704.04美元,金价回落近0.5%.

交投最活跃的美国2月黄金期货合约 收报每盎司1,697美元,前一交易日收报1,696.80美元.

美国总统奥巴马与众议院议长贝纳间的磋商陷入僵局.

一旦达成预算协议,将对黄金有利,今年,金价与诸如股票等高风险资产走势有很高的关联性.

尽管近期市场人气利空,但金价年底仍可能收涨近16%,连涨第12年.

实货市场方面,印度黄金进口商继续利用印度卢比走强,导致金价走低的机会为结婚高峰季节囤积黄金.

其他贵金属方面,现货钯金 上扬1.7%,报每盎司700.50美元,日高为702美元.

本周,钯金攀升1%,连涨第五周.

现货铂金 上扬0.1%,报每盎司1,612.99美元.本周攀升1%.