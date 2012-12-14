国际金市:金价跌至1,700美元之下,受累于财政悬崖忧虑和成交清淡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 金市交易商离场观望,静观美国财政悬崖磋商的进展
* 印度买家逢低买入实货黄金
* 钯金表现出众,受中国数据支撑
路透纽约12月14日 - 金价周五持于1,700美元之下,日内收盘基本持稳,但连跌第三周,受累于假日季节的清淡成交和美国陷入僵局的预算磋商的不确定性.
银价收跌,本周也走低.钯金表现强于金价和银价,之前公布的数据显示,中国制造业强劲增长.中国是钯金的主要市场.
分析师称,今年仅剩下两周的时间,金市交易商看似不愿大举押注.
他们表示,美国财政悬崖仍是影响美国经济的一大不确定因素,这也使金价未能出现大幅度的波动.
2000 GMT,现货金 报每盎司1,696.11美元,与周四尾盘1,696.69美元基本持平.
较之上周五收盘价1,704.04美元,金价回落近0.5%.
交投最活跃的美国2月黄金期货合约 收报每盎司1,697美元,前一交易日收报1,696.80美元.
美国总统奥巴马与众议院议长贝纳间的磋商陷入僵局.
一旦达成预算协议,将对黄金有利,今年,金价与诸如股票等高风险资产走势有很高的关联性.
尽管近期市场人气利空,但金价年底仍可能收涨近16%,连涨第12年.
实货市场方面,印度黄金进口商继续利用印度卢比走强,导致金价走低的机会为结婚高峰季节囤积黄金.
其他贵金属方面,现货钯金 上扬1.7%,报每盎司700.50美元,日高为702美元.
本周,钯金攀升1%,连涨第五周.
现货铂金 上扬0.1%,报每盎司1,612.99美元.本周攀升1%.
现货银 回落1%,报每盎司32.22美元,盘中跌至近一个月低位32.15美元.本周回落2.3%,连跌第三周,为近七个月来最长跌势.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。