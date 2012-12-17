全球金市: 现货金持稳,关注美国预算谈判

截至12月11日的一周,对冲基金和基金经理提高对美国期金和期权的多头 押注至129,865口,高于一周前的逾三个月低位126,073口. 但他们将白银净多头下调至11月底以来的最低位34,862口. 日本保守的自民党在周日的大选中获胜,前首相鹰派人士安倍晋三再 次获得领导日本的机会,但其必需迅速采取措施扶助萎靡的经济,同时处理 与中国的紧张关系. 现货钯金 微跌0.1%,报每盎司699.06美元,此前连续上涨七周, 创下逾两年来最长升势.(完)