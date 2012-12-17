全球金市: 现货金持稳,关注美国预算谈判

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
截至12月11日的一周,对冲基金和基金经理提高对美国期金和期权的多头 押注至129,865口,高于一周前的逾三个月低位126,073口. 但他们将白银净多头下调至11月底以来的最低位34,862口. 日本保守的自民党在周日的大选中获胜,前首相鹰派人士安倍晋三再 次获得领导日本的机会,但其必需迅速采取措施扶助萎靡的经济,同时处理 与中国的紧张关系. 现货钯金 微跌0.1%,报每盎司699.06美元,此前连续上涨七周, 创下逾两年来最长升势.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。