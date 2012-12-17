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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 09:31 BJT

全球金市: 现货金持稳,关注美国预算谈判

截至12月11日的一周,对冲基金和基金经理提高对美国期金和期权的多头
押注至129,865口,高于一周前的逾三个月低位126,073口.
    
    但他们将白银净多头下调至11月底以来的最低位34,862口.
    
    日本保守的自民党在周日的大选中获胜,前首相鹰派人士安倍晋三再
次获得领导日本的机会,但其必需迅速采取措施扶助萎靡的经济,同时处理
与中国的紧张关系. 
    
    现货钯金 微跌0.1%,报每盎司699.06美元,此前连续上涨七周,
创下逾两年来最长升势.(完)

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