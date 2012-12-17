全球金市: 现货金小跌,连续第三个交易日走低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
金价对此消息几无反应,在每盎司1,700美元下方狭幅波动,金价已连 续三周周线下跌,尽管上周美联储宣布新一轮买债计划. "目前参与热度确实很低,"香港一交易员称."对多数人而言,今年并非 很精彩,我想他们并不想再坚持最后的一周半.大家想把一切清理乾净,201 3年全新开始." 0720GMT,现货金 下跌0.3%,至每盎司1,689.50美元,上周下跌近 0.5%.美国期金 下跌0.4%,至1,690.90美元. 日圆兑美元跌至逾一年半低位,因日本自民党赢得选举,投资人预期新 政府将积极货币宽松. "日圆兑美元中期趋软,这对黄金及铂金的投资人有利,因日圆贬值,则 价格上扬,"南非标准银行日本大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称. -------------------------0720GMT-------------------------- --- 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交 量 涨跌% 现货金 1689.50 -5.59 -0.33 8.04 现货银 32.17 0.02 +0.06 16.18 现货铂金 1604.74 -9.26 -0.57 15.20 现货钯金 696.00 -4.00 -0.57 6.67 COMEX期金 1690.90 -6.10 -0.36 7.92 22494 COMEX期银 32.25 -0.05 -0.15 15.53 6251 汇率 欧元/美元 1.3156 美元/日圆 83.96 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。