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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 16:14 BJT

全球金市: 现货金小跌,连续第三个交易日走低

金价对此消息几无反应,在每盎司1,700美元下方狭幅波动,金价已连
续三周周线下跌,尽管上周美联储宣布新一轮买债计划.
    
    "目前参与热度确实很低,"香港一交易员称."对多数人而言,今年并非
很精彩,我想他们并不想再坚持最后的一周半.大家想把一切清理乾净,201
3年全新开始."
    
    0720GMT,现货金 下跌0.3%,至每盎司1,689.50美元,上周下跌近
0.5%.美国期金 下跌0.4%,至1,690.90美元.
    
    日圆兑美元跌至逾一年半低位,因日本自民党赢得选举,投资人预期新
政府将积极货币宽松.
    
    "日圆兑美元中期趋软,这对黄金及铂金的投资人有利,因日圆贬值,则
价格上扬,"南非标准银行日本大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称.
      -------------------------0720GMT--------------------------
---
                       价格     变动    涨跌%   年初迄今   成交
量 
                                                涨跌%   
    现货金          1689.50   -5.59   -0.33      8.04
    现货银            32.17    0.02   +0.06     16.18
    现货铂金        1604.74   -9.26   -0.57     15.20
    现货钯金         696.00   -4.00   -0.57      6.67
    COMEX期金      1690.90   -6.10   -0.36      7.92    22494
    COMEX期银        32.25   -0.05   -0.15     15.53     6251
    汇率 
    欧元/美元        1.3156
    美元/日圆         83.96
    
    附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

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