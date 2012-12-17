全球金市: 现货金小跌,连续第三个交易日走低

金价对此消息几无反应,在每盎司1,700美元下方狭幅波动,金价已连 续三周周线下跌,尽管上周美联储宣布新一轮买债计划. "目前参与热度确实很低,"香港一交易员称."对多数人而言,今年并非 很精彩,我想他们并不想再坚持最后的一周半.大家想把一切清理乾净,201 3年全新开始." 0720GMT,现货金 下跌0.3%,至每盎司1,689.50美元,上周下跌近 0.5%.美国期金 下跌0.4%,至1,690.90美元. 日圆兑美元跌至逾一年半低位,因日本自民党赢得选举,投资人预期新 政府将积极货币宽松. "日圆兑美元中期趋软,这对黄金及铂金的投资人有利,因日圆贬值,则 价格上扬,"南非标准银行日本大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu称. -------------------------0720GMT-------------------------- --- 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交 量 涨跌% 现货金 1689.50 -5.59 -0.33 8.04 现货银 32.17 0.02 +0.06 16.18 现货铂金 1604.74 -9.26 -0.57 15.20 现货钯金 696.00 -4.00 -0.57 6.67 COMEX期金 1690.90 -6.10 -0.36 7.92 22494 COMEX期银 32.25 -0.05 -0.15 15.53 6251 汇率 欧元/美元 1.3156 美元/日圆 83.96 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)