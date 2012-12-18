国际金市: 金价回落近2%至8月以来最低,技术性卖压出笼

* 金价的关键技术支撑位在1,660美元附近

* 目前黄金期货进一步跌势看似受限

* 周三将公布美国房屋开工数据

路透纽约12月18日 - 金价金周二回落近2%,至8月以来最低,受累于大量技术性抛盘和对美国议员更接近达成避免财政悬崖的协议的希望升温.

金价录得11月2日以来最大单日跌幅.分析师称,金价处于一个转折点,该水准是200日移动均线支撑位和一条多年上行趋势线的交汇点约1,660美元.

Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan称,"如果金价不能守住这一支撑位,预计金市将出现新一波技术性卖盘."

2002 GMT,现货金 回落1.9%,报每盎司1,666.90美元.

稍早,金价触及三个半月低位1,661.01美元,为8月31日以来最低.不过,目前看似进一步回落的空间有限,因金价从200日移动均线反弹.

从技术图表上看,周二跌势使现货金的相对强弱指标跌至33,30以下通常被是为超卖区域.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 结算价回落27.50美元,报1,670.70美元,根据路透初步数据,成交量与30日均值一致.

因担忧美国国会与奥巴马总统无法达成避免财政悬崖的协议,美国经济将因此重陷衰退,传统对冲通胀的工具-黄金价格备受压力.

过去11周中,金价有九周走低.

本季金价可能录得6%的跌幅,追平2008年第三季以来最差季度表现.

美国政界人士接近就避免财政悬崖达成协议,众议院议长贝纳继续支持共和党同僚在与白宫的磋商中做出的妥协.金价因避险需求降低而重挫.

美国股市和原油价格受上述消息推动上扬.

现货银 回落2.4%,报每盎司31.49美元.

金价金走势十分震荡,因民主和共和两党间的分歧犹存.

奥巴马拒绝接受贝纳提出的后备计划,称该计划不是奥巴马希望看到的平衡举措,对最富有美国人的加税力度不够.

其他其贵金属方面,现货铂金(白金) 下滑0.7%,报每盎司1,590.75美元,现货钯金 下跌1.5%,报686美元. ----------------------------1902 GMT---------------------------------

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