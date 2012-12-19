全球金市: 疲弱美元助黄金反弹,但仍接近四个月低位

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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-------------------------0658GMT----------------------------- 价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌 成交量 % 现货金 1675.70 6.16 +0.37 7.16 现货银 31.69 0.07 +0.22 14.45 现货铂金 1594.49 3.49 +0.22 14.46 现货钯金 691.00 4.50 +0.66 5.90 COMEX期金 1677.20 6.50 +0.39 7.05 19453 COMEX期银 31.77 0.10 +0.30 13.79 4481 汇率 欧元/美元 1.3243 美元/日圆 84.30 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。