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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 16:02 BJT

全球金市: 疲弱美元助黄金反弹,但仍接近四个月低位

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               价格    变动   涨跌%   年初迄今涨跌  成交量
                                      %             
 现货金      1675.70   6.16   +0.37   7.16          
 现货银      31.69     0.07   +0.22   14.45         
 现货铂金    1594.49   3.49   +0.22   14.46         
 现货钯金    691.00    4.50   +0.66   5.90          
 COMEX期金   1677.20   6.50   +0.39   7.05          19453
 COMEX期银   31.77     0.10   +0.30   13.79         4481
 汇率                                               
 欧元/美元   1.3243                                 
 美元/日圆   84.30                                  
    附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)
    

 (编译 隋芬; 审校 田建华)

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