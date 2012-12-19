更正-全球金市: 金价持稳,聚焦美国预算磋商

(更正:因译文有误,内文第九段COMEX黄金期货结算价应为每盎司"1,667.70美元",非"1,670 .20美元".并更新其他报价.) * 金价在周二大跌近2%后寻获支持 * 卖盘缓和,因奥巴马威胁将否决共和党的计划 路透纽约12月19日 - 金价在上日跌至三个半月低位后周三整体无大变动,因美国建筑许 可数据令人鼓励,且德国企业景气判断指数上升,提振黄金作为对冲通胀工具的吸引力. 原油上涨和美元下跌也扶助黄金走势进一步趋稳,金价周二出现技术性抛售,因对美国政 界人士更接近达成预算协议的希望日益增强. 周三黄金的技术卖压枯竭,因美国总统奥巴马威胁将否决共和党的税务计划,使避免财政 危机的磋商在近期取得一些进展后再度陷入僵局. 美国预算会谈的不确定性打压投资人对黄金的兴致.金价在周二大跌后,本季可能录得近 6%的跌幅. "达成任何协议都将使持有黄金的吸引力下降...在未来10年增加政府收入并减少支出, 将对整顿美国预算至为重要,"INTL FCStone金属分析师Edward Meir说. 美国商务部周三公布,11月建筑许可年率为89.9万户,为2008年7月以来最高 (预估为87. 5万户). 德国经济智库Ifo周三公布的调查显示,德国12月IFO企业景气判断指数为102.4,路透调 查预估为102.0. 在2039GMT,现货金 升0.01美元,至1,669.55美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货 结算价收低0.03美元,报每盎司1,667. 70美元.根据路透初步数据,成交量可能较30日均值低约20%. 现货银 跌1.5%,报每盎司31.16美元. 年初迄令,金价升大约7%,可能录得连续第12年上升,受助于处于历史低位的利率,忧虑欧 元区金融稳定性,以及多国央行买入黄金,将储外汇备多元化. 其他贵金属方面,现货铂金 小跌0.2%,报每盎司1,587.40美元;现货钯金 升0 .8%,至每盎司692美元.(完)