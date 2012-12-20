全球金市: 金价下滑1.3%跌穿1,650美元,因对冲基金大规模卖盘

* 金价跌穿200日移动均线,为4个月来首次 * 金价在过去三个交易日中累计下跌3.5% * 对冲基金卖盘及美国GDP数据好于预期令金市承压 * 相对强弱指标显示金价处于超卖区域,为5月来首次 路透纽约12月20日 - 金价周四跌至每盎司1,650美元下方,跌幅逾1%,对冲基金大规模结清仓位,以及美国 经济出现改善迹象,触发了技术性卖盘,打压金价至8月以来的最低位. 金价跌穿了坚守了四个月的200日移动均线.美国商务部周四公布,该国第三季GDP环比年率终值为增长3.1% ,增幅高于预期,这使避险买盘降温. 白银亦挫跌逾3%,铂金(白金)系金属下滑约2%. 有消息称,摩根士丹利美邦已建议其金融顾问将客户资金从长期做多黄金的John Paulson的基金中撤出.这 令市场揣测这位亿万富翁对冲基金经理人可能需要结清黄金方面的投资.该消息亦令黄金承压. "在对冲基金中有一种忧虑,就是他们将迎来更多赎回要求,因为今年一整年他们的表现落后,"SICA Wealth Management首席投资官Jeffrey Sica表示.该公司管理着逾10亿美元的资产. 2113 GMT,现货金 下跌1.1%至每盎司1,647.40美元,盘中一度触及低位1,635.09美元,为8月22日以来 的最低位. 现货银 下挫3.4%,至29.94美元,盘中一度触及四个月低位29.60美元.白银的波动性往往高于黄金. 在过去三个交易日中,金价累计下跌3.5%,部分受累于美国政界能否达成协议的不确定性. 尽管"财政悬崖"年底最后期限逼近,但黄金却未因其避险特质而受益. 继本周大幅下滑后,金价第四季恐将以跌7%作收,并恐录得2004年第二季以来的最差季度表现. 1,700美元下方聚集着大量看跌期权,亦给期金带来了明显的下行压力. 从技术图表来看,周四的下跌走势使得黄金的14日相对强弱指标来到25,为5月来首次,大多数分析师将这一 区域视为超卖. 路透初步数据显示,美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 下跌21.80美元,至每盎司1,645.90美 元,成交量和30日均值的走势一致. 今年迄今,金价已累计上涨约5%.今年稍早金价曾最多上涨15%,因市场担忧美国联邦储备理事会(FED,美联 储)的货币宽松政策可能会推高通胀. 在铂金群金属（PGMs）方面,现货铂金 下跌,至每盎司1,544.50美元,现货钯金 下滑2.1%,至67 6.50美元. --------------------------2113 GMT----------------------------- 最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前 结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1645.90 -21.80 -1.3 1636.00 1672.80 176,159 COMEX白银期货 29.678 -1.438 -4.6 29.635 31.275 74,103 COMEX铂金期货 1546.20 -46.70 -2.9 1542.00 1595.50 18,544 COMEX钯金期货 680.25 -18.10 -2.6 672.00 696.50 6,433 现货金 1647.40 -19.16 -1.1 1635.09 1671.51 现货银 29.940 -1.050 -3.4 29.600 31.220 现货铂金 1544.50 -42.49 -2.7 1545.50 1592.75 现货钯金 676.50 -14.54 -2.1 675.50 693.00(完)