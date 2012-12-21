全球金市: 金价接近四个月低位,关注美国预算谈判进展

在美国共和党是否拥有所需票数以通过众议院议长贝纳提出的"财政 悬崖"税收计划还存在不确定的情况下,众议院突然休会. 根据国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据,伊拉克近几个月增加黄 金储备,为几年来首次大规模增储,此外巴西11月也将黄金持有量增加近三 分之一.(完)