版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 09:15 BJT

全球金市: 金价接近四个月低位,关注美国预算谈判进展

在美国共和党是否拥有所需票数以通过众议院议长贝纳提出的"财政
悬崖"税收计划还存在不确定的情况下,众议院突然休会. 
    
    根据国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据,伊拉克近几个月增加黄
金储备,为几年来首次大规模增储,此外巴西11月也将黄金持有量增加近三
分之一.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐