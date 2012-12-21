重发- 全球金市: 金价接近四个月低位,恐录得6月来单周最大跌幅

(重发以补充遗漏段落) 路透新加坡12月21日 - 金价周五下滑,接近上个交易日触及的四个月低位,恐录得6月来 最差单周最大跌幅 ,因欧元走软,且美国财政危机谈判似乎再度陷入僵局吓退投资者. 在美国众议院议长贝纳未能争取到共和党议员支持他的提案后,现货金原先走高,但随后 动能消退. 美国财政措施的最新状况带来了更多不确定性,这在理论上将会提升黄金的避险魅力. "目前美国财政谈判陷入停滞.许多人不确定是否应进入市场.也许等到更加确定的结果 出炉,投资者再度建仓的决心才会更大."GoldSilver Central总监Brian Lan称. "鉴于所有这些不确定性,加之已经接近年底,市场成交量处在清淡状态.多数投资者更倾 向于获利了结和离开市场." 0648GMT,现货金 下跌1.38美元,报每盎司1,645.76美元,稍早曾触及1,635.24美元 的低位,距离上个交易日的四个月低点1,635.09美元不远. 美国2月黄金期货 上涨1美元,报每盎司1,646.90美元,之前触及1,636美元左右的 低位. 现货金和美国期金均有可能录得连续第四周下跌,本周迄今已下挫约3%,为6月末以来最 高跌幅. --------------------------0648GMT------------------------------ 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量 涨跌% 现货金 1645.76 -1.38 -0.08 5.24 现货银 29.84 -0.10 -0.33 7.76 现货铂金 1545.74 0.49 +0.03 10.96 现货钯金 672.75 -4.50 -0.66 3.10 COMEX期金 1646.90 1.00 +0.06 5.11 28045 COMEX期银 29.89 0.21 +0.71 7.08 7551 汇率 欧元/美元 1.3206 美元/日圆 84.02 附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约(完)