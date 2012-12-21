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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:20 BJT

重发- 全球金市: 金价接近四个月低位,恐录得6月来单周最大跌幅

(重发以补充遗漏段落)
    路透新加坡12月21日 - 金价周五下滑,接近上个交易日触及的四个月低位,恐录得6月来
最差单周最大跌幅
,因欧元走软,且美国财政危机谈判似乎再度陷入僵局吓退投资者.
    
    在美国众议院议长贝纳未能争取到共和党议员支持他的提案后,现货金原先走高,但随后
动能消退.
    
    美国财政措施的最新状况带来了更多不确定性,这在理论上将会提升黄金的避险魅力.
    
    "目前美国财政谈判陷入停滞.许多人不确定是否应进入市场.也许等到更加确定的结果
出炉,投资者再度建仓的决心才会更大."GoldSilver Central总监Brian Lan称.
    
    "鉴于所有这些不确定性,加之已经接近年底,市场成交量处在清淡状态.多数投资者更倾
向于获利了结和离开市场."
    
    0648GMT,现货金 下跌1.38美元,报每盎司1,645.76美元,稍早曾触及1,635.24美元
的低位,距离上个交易日的四个月低点1,635.09美元不远.
    
    美国2月黄金期货 上涨1美元,报每盎司1,646.90美元,之前触及1,636美元左右的
低位.
    
    现货金和美国期金均有可能录得连续第四周下跌,本周迄今已下挫约3%,为6月末以来最
高跌幅.


    --------------------------0648GMT------------------------------
                       价格     变动   涨跌%    年初迄今      成交量 
                                                 涨跌%   
    现货金          1645.76   -1.38   -0.08      5.24
    现货银            29.84   -0.10   -0.33      7.76
    现货铂金        1545.74    0.49   +0.03     10.96
    现货钯金         672.75   -4.50   -0.66      3.10
    COMEX期金      1646.90    1.00   +0.06      5.11        28045
    COMEX期银        29.89    0.21   +0.71      7.08         7551
    汇率 
    欧元/美元       1.3206
    美元/日圆        84.02

    附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约(完)

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