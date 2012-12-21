全球金市:金价反弹收高,市场关注美国预算谈判

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周五收高,从约四个月低点反弹,但本 周跌幅为6月来最大,因本周多数时间受到美国预算谈判不确定性打压. 贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结 一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到 100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争 取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是 对收入最高的阶层. 这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协 议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰 退. 美元大涨,因看来对投资人而言,美元比黄金更能避险. 2145GMT,现货金 徘徊在1,656美元附近,周四尾盘报1,647美元, 今日日低为1,635.24美元,尽管仍低于200日移动均线切入位1,663美元. 昨日金价一度触及低位1,635.09美元,为8月22日以来的最低位. 本周,现货金大跌2.4%,为6月24日止该周以来最大单周跌幅. 纽约2月期金 收报1,660.10美元,升0.9%,本周跌2.6%. 瑞银在研究报告中指出,金价跌穿200日移动均线切入位,"吓坏了许多 市场人士". "技术面看来不佳,人气也是." Mitsubishi分析师Matthew Turner表示,只要美国预算谈判仍得不到 解决,就难以判断金市方向. 尽管本周大跌,金价今年迄今仍大涨约5%,势将录得12年连升. 其他贵金属中,现货银 持稳,报29.95美元,现货铂金 下跌 0.8%,至每盎司1,533美元,现货钯金 持稳,报677美元.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即