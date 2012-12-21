全球金市:金价反弹收高,市场关注美国预算谈判

路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周五收高,从约四个月低点反弹,但本 周跌幅为6月来最大,因本周多数时间受到美国预算谈判不确定性打压. 贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结 一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到 100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争 取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是 对收入最高的阶层. 这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协 议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰 退. 美元大涨,因看来对投资人而言,美元比黄金更能避险. 2145GMT,现货金 徘徊在1,656美元附近,周四尾盘报1,647美元, 今日日低为1,635.24美元,尽管仍低于200日移动均线切入位1,663美元. 昨日金价一度触及低位1,635.09美元,为8月22日以来的最低位. 本周,现货金大跌2.4%,为6月24日止该周以来最大单周跌幅. 纽约2月期金 收报1,660.10美元,升0.9%,本周跌2.6%. 瑞银在研究报告中指出,金价跌穿200日移动均线切入位,"吓坏了许多 市场人士". "技术面看来不佳,人气也是." Mitsubishi分析师Matthew Turner表示,只要美国预算谈判仍得不到 解决,就难以判断金市方向. 尽管本周大跌,金价今年迄今仍大涨约5%,势将录得12年连升. 其他贵金属中,现货银 持稳,报29.95美元,现货铂金 下跌 0.8%,至每盎司1,533美元,现货钯金 持稳,报677美元.(完)